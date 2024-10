Ilfattoquotidiano.it - Tra i ‘clienti’ della banda dei dossier la giudice Raineri (ex capa di gabinetto di Raggi): “Ne volle uno sul marito. Ed è finita sotto ricatto”

(Di domenica 27 ottobre 2024) I servizi illegalideiinteressavano anche a unache aveva chiesto e ottenutoda Equalize, la società del presidente di Fiera Milano Enrico Pazzali e dell’ex superpoliziotto Carmine Gallo, per vicende personali. Ricerche sul, su una donna e sul coniuge di quest’ultima erano state commissionate da Carla Romana, presidenteprima sezione CivileCorte d’Appello di Milano e componente del Consiglio di PresidenzaGiustizia Tributaria, nonchédidell’ex sindaca di Roma Virginia, dalla quale si separò in maniera burrascosa dopo una breve esperienza in Campidoglio. Lanon è indagata nel procedimentoprocura di Milano che ha sopposto la sua posizione ai colleghi di Brescia, competenti per le vicende giudiziarie che riguardano i magistrati del capoluogo lombardo.