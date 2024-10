Inter-news.it - Thiago Motta: «Inter sta bene! Da evitare soprattutto una situazione»

(Di domenica 27 ottobre 2024)è statocettato a San Siro dove tra poco, alle ore 18, andrà in scena-Juventus, attesissimo derby d’Italia della nona giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni rilasciate nel prepartita di DAZN TATTICA –venuto così prima del fischio d’inizio di-Juventus: «Che emozione è tornare a San Siro? Bell’ambiente di calcio da vivere, oggi affrontiamo una squadra che sta. Noi dobbiamo essere pronti, evitandole cose che convengono all’avversario e portare la partita dalla nostra parte. Vlahovic? Sai moltoche l’attaccante vive anche dei gol, io sono convinto e contento di ciò che sta dando e facendo durante la settimana. Noi come squadra dobbiamo fare meglio per dare i palloni migliori a Vlahovic, ha grande fisico ed energia per poter giocare sempre e noi in panchina abbiamo diverse alternative.