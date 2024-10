Terremoto oggi in Calabria, magnitudo tra 3.5 e 4 a Cosenza (Di domenica 27 ottobre 2024) Terremoto oggi in Calabria, scossa nella zona di Cosenza distintamente avvertita dalla popolazione nella serata di oggi, domenica 27 ottobre. Fanpage.it - Terremoto oggi in Calabria, magnitudo tra 3.5 e 4 a Cosenza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024)in, scossa nella zona didistintamente avvertita dalla popolazione nella serata di, domenica 27 ottobre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo : 20enne morto a Bologna. Evacuazioni in Emilia Romagna - soccorsa una famiglia intrappolata nel fango. Oggi e domani allerta gialla in Calabria - L'Emilia piange un morto a causa del maltempo . Individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua. Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. Il ragazzo, 20enne, si chiamava ... (Gazzettadelsud.it)

Maltempo : 20enne morto a Bologna. Evacuazioni in Emilia Romagna - soccorsa una famiglia intrappolata nel fango. Anche oggi allerta arancione in Calabria - L'Emilia piange un morto a causa del maltempo . Individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua. Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. Il ragazzo, 20enne, si chiamava ... (Gazzettadelsud.it)

Terremoto oggi in Calabria, magnitudo tra 3.5 e 4 a Cosenza - Terremoto oggi in Calabria, scossa nella zona di Cosenza distintamente avvertita dalla popolazione nella serata di oggi, domenica 27 ottobre ... (fanpage.it)

Terremoto CALABRIA, scossa di magnitudo stimata 3.9 a Santo Stefano di Rogliano, tutti i dettagli - Una scossa di terremoto di magnitudo stimata attorno a 3.9, si è verificata alle ore 20:51 con epicentro a Santo Stefano di Rogliano, in provincia di Cosenza. La profondità stimata è stata di circa 15 ... (3bmeteo.com)

Terremoto oggi Campi Flegrei, magnitudo 1.9 epicentro a Pozzuoli - Una scossa di terremoto di magnitudo 1.9 è stata avvertita nel pomeriggio, nei Campi Flegrei. Alle ore 16:32 i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno, registrato un ... (msn.com)

Trema la terra in Calabria: terremoto di magnitudo 2.9 - Il sisma è stato rilevato dalla Sala Sismica INGV di Roma a una profondità di 6 km, con coordinate geografiche 39.0740 di latitudine e 16.5880 di longitudine: un terremoto di magnitudo ML 2.9 si è ... (zoom24.it)