Taylor Swift non solo Espresso nel medley con Sabrina Carpenter sul palco di New Orleans

(Di domenica 27 ottobre 2024)ha ritrovato sul: nella sera di sabato, la voce diha raggiunto la popstar americana, nel corso della tappa dell’Eras Tour di New. La 35enne aveva lasciato intendere di fare qualcosa di differente per il suo set acustico, durante l’ultima data del tour, cantando brani di altri colleghi. “Mi è rimasta in testa”, ha spiegato al pubblico del Caesars Superdome riguardo sua scelta di portare un nuovo sapore al menu delle canzoni a sorpresa. Per deliziare i presenti, ha accennato alla chitarra la super hit della, per poi fermarsi e chiedere ai fan: “Se per voi va bene, la chiamo e potreste dirle ciao?”, per poi prendere un telefono ed attenderein linea.