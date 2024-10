Sorrento-Foggia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 (Di domenica 27 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Sorrento-Foggia, match valido per l’undicesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Sfida di metà classifica tra due formazioni dal rendimento ondivago, che non sono ancora riuscite a trovare continuità in questo primo quarto di campionato. Ai padroni di casa la vittoria manca da quattro partite, con due pareggi e due sconfitte che hanno fatto scivolare la squadra al decimo posto. Più indietro i Diavoli del Sud, fermi a quota 10 e reduci da due pari consecutivi. Sorrento-Foggia: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 27 ottobre alle ore 17.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per l’undicesima giornata del girone C di/2025. Sfida di metà classifica tra due formazioni dal rendimento ondivago, che non sono ancora riuscite a trovare continuità in questo primo quarto di campionato. Ai padroni di casa la vittoria manca da quattro partite, con due pareggi e due sconfitte che hanno fatto scivolare la squadra al decimo posto. Più indietro i Diavoli del Sud, fermi a quota 10 e reduci da due pari consecutivi.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 27 ottobre alle ore 17.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 253 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.

