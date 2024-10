Metropolitanmagazine.it - Sorpresa per Adele: tra il pubblico del suo concerto a Las Vegas c’è Céline Dion

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Quando due regine della musica s’incontrano, il reame non può far altro che godersi lo spettacolo. È successo al The Colosseum At Caesars Palace di Las, doveè impegnata con il suo residency show da novembre del 2022. La serie di live, inizialmente prevista fino alla primavera 2023, si è protratta fino al 2024 grazie alla risposta estremamente positiva del; tra ottobre e novembre si terranno i dieci spettacoli finali. Nel corso dei mesi, diversi volti noti (Kim Kardashian, Hailey Bieber) si sono presentati nel maestoso edificio per assistere alla performance della cantautrice britannica, ma uno su tutti l’ha toccata nel profondo. La superstar londinese si stava esibendo, camminando, come da copione, in platea, per stringere le mani dei fans, quando, tra le poltroncine, ha notato la presenza di una collega d’eccezione,