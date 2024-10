Soluzioni al meteo estremo, guardiamo all'estero: si va verso le città-spugna (Di domenica 27 ottobre 2024) Firenze, 27 ottobre 2024 – Il clima è cambiato. Anche i più scettici avranno difficoltà a sostenere il contrario di fronte a quattro allerte in 40 giorni, eventi estremi con bombe d’acqua e temporali rigeneranti causa di vittime e danni dalla costa fino a Siena. Non riusciamo più a difenderci da eventi eccezionali e affrontiamo un’emergenza che è ormai normalità. E se cambiano le condizioni è un imperativo agire e con tempestività, investendo in opere che meglio possano tutelare i nostri territori in un quadro profondamente mutato. Giulio Betti, climatologo del Cnr (vedi link in alto), sottolinea la necessità di adattare le infrastrutture al nuovo clima. Lanazione.it - Soluzioni al meteo estremo, guardiamo all'estero: si va verso le città-spugna Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Firenze, 27 ottobre 2024 – Il clima è cambiato. Anche i più scettici avranno difficoltà a sostenere il contrario di fronte a quattro allerte in 40 giorni, eventi estremi con bombe d’acqua e temporali rigeneranti causa di vittime e danni dalla costa fino a Siena. Non riusciamo più a difenderci da eventi eccezionali e affrontiamo un’emergenza che è ormai normalità. E se cambiano le condizioni è un imperativo agire e con tempestività, investendo in opere che meglio possano tutelare i nostri territori in un quadro profondamente mutato. Giulio Betti, climatologo del Cnr (vedi link in alto), sottolinea la necessità di adattare le infrastrutture al nuovo clima.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo, caldo estremo: manca l’equivalente di 120 milioni di piscine olimpioniche sul suolo europeo - L'estate del 2024 passerà alla storia come una delle più calde e secche mai registrate in Europa, segnando un punto di svolta nel dibattito sugli effetti ... (meteogiornale.it)

Previsioni meteo, weekend di maltempo estremo al Centro-Nord - Precipitazioni prima su Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Piemonte, poi sulle regioni di Nord-Ovest, dove le criticità aumenteranno ... (repubblica.it)

Sfidano i limiti di corpo e mente in ambienti estremi: chi sono gli "astronauti analoghi" - Un gruppo di ricerca dell’Università di Padova ha studiato in che modo l’esposizione a condizioni ambientali estreme, simili a quelle spaziali, può influenzare il corpo umano, e come reagisce il corpo ... (ilbolive.unipd.it)

Alluvioni e meteo estremo: impedirle è impossibile, prevenire è lunica soluzione - Tuttavia, ciò non significa che non vi siano soluzioni possibili per affrontare questa sfida ... in tecnologie innovative per migliorare il monitoraggio delle condizioni meteo e dei livelli delle ... (meteogiornale.it)