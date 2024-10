Quotidiano.net - Settimana corta va in aula alla Camera, opposizione all'attacco

(Di domenica 27 ottobre 2024) Si va verso un rinvio a gennaio dell'esame della proposta di legge unitaria delle opposizioni sulla. Domani si avvierà la discussione generale indove il testo è approdato senza relatore non essendo stato completato l'esame in commissione dove non è stato votato l'emendamento soppressivo della maggioranza. Al termine della discussione generale si passerà, però, all'esame in altra seduta ma a Montecitorio nel frattempo l'esame della legge di bilancio impedirà, con tutta probabilità, di proseguire sullaprima del prossimo anno. Le opposizioni vanno però all'sfidando la maggioranza a non sottrarsi al confronto. "La destra - sottolinea il capogruppo Dem in commissione Lavoro Arturo Scotto - dovrà confrontarsi nel merito con la nostra proposta nelle Aule parlamentari.