Lanazione.it - Sergio Santunione. Aulla lo commemora a 100 anni dalla nascita

(Di domenica 27 ottobre 2024) Una cerimonia, in cui celebrare il centenario delladi, è quanto si accingono a fare, nella giornata di domenica 3 novembre, i familiari ed i componenti dell’Anmig, l’Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra sezione die Lunigiana., apprezzato funzionario delle Ferrovie dello Stato, per 15già presidente dell’Associazione,nonché stimato pittore. Ritrovo alle 9.45 al Tempio votivo del Groppino adper la Santa Messa in suffragio. Il programma prevede l’apposizione, alla presenza delle autorità locali e delle associazioni, di una targa descrittiva, affinchè ne resti memoria ai posteri, a fianco del dipinto della Crocefissione realizzato dallo stesso. Seguirà nei locali adiacenti alla Chiesa, una mostra di alcune opere del compianto artista. Roberto Oligeri