Lanazione.it - Scontro frontale tra due auto. Ferite due persone, traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Poteva andare decisamente peggio. Due feriti, per fortuna non in maniera grave. E’ questo il bilancio di un incidente stradale verificatosi in via Mazzei, tra Altopascio e la frazione più popolosa, quella di Spianate. Impattosulla semi curva che conduce verso la rotonda di località Quattro Strade, dove ci si può dirigere verso la Valdinievole da un lato, oppure verso il capoluogo del Tau dall’altro. L’urto è avvenuto sotto la pioggia battente, che potrebbe quindi aver pregiudicato anche la visibilità. In ogni caso, per cause ancora in corso di accertamento, sono entrate in rotta di collisione una Renault e una Peugeot che a seguito dello, sono finite entrambe nella fossa, una a destra, l’altra a sinistra della carreggiata. Sul posto è arrivata l’ambulanza per i conducenti feriti.