Sardegna in ginocchio per il maltempo. E c'è un disperso sul monte Arcosu (Di domenica 27 ottobre 2024) Sono ancora in corso nel Sud Sardegna le ricerche di un giovane disperso nell'area di monte Arcosu , dove nella notte era stato sorpreso dalle forti piogge assieme ad altre sette persone, riuscite, invece, a mettersi in salvo. Venticinque tecnici del Soccorso alpino provenienti dalle stazioni di Cagliari, Iglesias e Medio Campidano lo cercano nel territorio di Siliqua. L'uomo faceva parte di un

