Roma, picchiata e stordita con spray per farla abortire: arrestato 50enne (Di domenica 27 ottobre 2024) “Tanto sto ragazzino non lo metterai mai alla luce perché te lo faccio perdere”. Mentre gli urlava contro questa frase e la minacciava di morte, la prendeva a schiaffi in faccia e a pugni sulla pancia, le spruzzava addosso un’intera bomboletta di deodorante spray per farla soffocare. E’ solo una delle violenze, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, raccontate e certificate dai referti medici, che una donna di 30 anni al sesto mese di gravidanza, è stata costretta a subire dal compagno a Roma. L’inferno per la vittima è finito quando la polizia del distretto del Casilino, ha arrestato, Massimiliano A., l’uomo che minacciava di ucciderla. Lapresse.it - Roma, picchiata e stordita con spray per farla abortire: arrestato 50enne Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “Tanto sto ragazzino non lo metterai mai alla luce perché te lo faccio perdere”. Mentre gli urlava contro questa frase e la minacciava di morte, la prendeva a schiaffi in faccia e a pugni sulla pancia, le spruzzava addosso un’intera bomboletta di deodorantepersoffocare. E’ solo una delle violenze, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, raccontate e certificate dai referti medici, che una donna di 30 anni al sesto mese di gravidanza, è stata costretta a subire dal compagno a. L’inferno per la vittima è finito quando la polizia del distretto del Casilino, ha, Massimiliano A., l’uomo che minacciava di ucciderla.

