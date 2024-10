Nerdpool.it - “Risveglio” di Giacomo Beretta supera le 200 prevendite e si avvicina al secondo obiettivo!

(Di domenica 27 ottobre 2024) “”, il romanzo d’esordio dipubblicato con il supporto della casa editrice bookabook, ha raggiunto eto le 200 copie in prevendita, dimostrando un grande interesse da parte dei lettori. Questo traguardo segna un passo importante verso ilgoal del progetto,ndo il libro alla sua pubblicazione finale. Sinossi del Romanzo “” racconta una storia epica e avvincente che affronta temi attuali come il rapporto dell’uomo con l’ambiente e la responsabilità verso il pianeta. Quando l’incuria degli uomini raggiunge il culmine, un male antico si risveglia, costringendo il ritorno degli elfi per difendere la Terra. Al centro dell’avventura ci sono il giovane fotografo Matthew Pride e Awa, una ragazza indigena dell’Amazzonia, ultimi discendenti delle stirpi reali umane, incaricati di risvegliare i nani e fermare l’Orda.