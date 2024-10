Pm, la banda dei dossier aveva anche file 'classificati' (Di domenica 27 ottobre 2024) Una "circostanza di una certa gravità", scrive la Procura di Milano negli atti dell'inchiesta sui dossieraggi, è la "presenza" in una chiavetta Usb di Nunzio Samuele Calamucci, hacker arrestato, "di dati che apparentemente, ad una prima analisi, risultano classificati", come un documento "formalmente riconducibile all'Aise", servizio segreto italiano per l'estero, classificato "riservato" e risalente al 2008-2009 sulle "reti del Jihad globale". I carabinieri sono riusciti ad estrapolare da remoto, nel 2023, alcuni file mentre Calamucci aveva la Usb collegata al suo pc e molti erano "riconducibili" ad un ex carabiniere indagato. Quotidiano.net - Pm, la banda dei dossier aveva anche file 'classificati' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Una "circostanza di una certa gravità", scrive la Procura di Milano negli atti dell'inchiesta suiaggi, è la "presenza" in una chiavetta Usb di Nunzio Samuele Calamucci, hacker arrestato, "di dati che apparentemente, ad una prima analisi, risultano", come un documento "formalmente riconducibile all'Aise", servizio segreto italiano per l'estero, classificato "riservato" e risalente al 2008-2009 sulle "reti del Jihad globale". I carabinieri sono riusciti ad estrapolare da remoto, nel 2023, alcunimentre Calamuccila Usb collegata al suo pc e molti erano "riconducibili" ad un ex carabiniere indagato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pm, la banda dei dossier aveva anche file 'classificati' - (ANSA) - MILANO, 27 OTT - Una "circostanza di una certa gravità", scrive la Procura di Milano negli atti dell'inchiesta sui dossieraggi, è la "presenza" in una chiavetta Usb di Nunzio Samuele Calamucc ... (tuttosport.com)

Pm Milano,'banda dei dossier è un pericolo per democrazia' - "Non è esagerato affermare che si tratta di soggetti che rappresentano un pericolo per la democrazia di questo Paese". Lo scrive il pm di Milano Francesco De Tommasi negli atti dell'indagine sul grupp ... (ansa.it)

Banda dei dossier, il pm: “Soggetti pericolosi per la democrazia, hanno appoggi in mafia e servizi esteri”. Violata anche una mail di Mattarella - "Si tratta di soggetti pericolosissimi, in grado di tenere in pugno cittadini e istituzioni", scrive il pm nella richiesta di misure cautelari depositata lo scorso luglio ... (ilfattoquotidiano.it)

Inchiesta dossier, Pm: "La banda di hacker ha contatti con mafie e servizi segreti" - L'inchiesta di Milano sulla presunta associazione a delinquere che avrebbe rubato migliaia di dati riservati violando decine di banche dati, anche delle istituzioni ... (rainews.it)