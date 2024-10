Calciomercato.it - Pioggia di gol in Inter-Juventus: Yildiz rovina i piani di Inzaghi

(Di domenica 27 ottobre 2024) Spettacolo, difese ballerine e tanti episodi da analizzare:di gol in, Zielinski fa doppietta erisponde Show a San Siro, con azioni da una parte e dall’altra. Non ci si ferma un attimo.si sblocca praticamente subito, dopo 15 minuti, a causa di una leggerezza di Danilo in area di rigore, che arriva in ritardo su Thuram e commette fallo. Dal dischetto si presenta Zielinski, che apre le marcature.(LaPresse) Calciomercato.itLa reazione dei bianconeri arriva prontissima. Passano cinque minuti e Vlahovic spedisce in rete l’assist di McKennie.freddata. Sei minuti più tardi è Weah a salire in cattedra e spingere in porta l’assist di Conceicao.è una furia con i suoi, ma i nerazzurri ritrovano la retta via pochi minuti più tardi. Mkhitaryan si regala un gol meraviglioso e sblocca così la sua stagione.