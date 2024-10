Parma-Empoli 0-0 | Cancellieri subito, rientra Coulibaly (Di domenica 27 ottobre 2024) Lo ha detto Pecchia: "È ora di vincere le partite". I tre punti mancano da due mesi, ormai e il Parma ha messo in programma di trovarli - a tutti i costi - contro l'Empoli dell'ex Roberto D'Aversa. Non c'è spazio per sentimentalismi, né per i ricordi. Al Tardini si gioca per vincere. Vanno bene i Parmatoday.it - Parma-Empoli 0-0 | Cancellieri subito, rientra Coulibaly Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Lo ha detto Pecchia: "È ora di vincere le partite". I tre punti mancano da due mesi, ormai e ilha messo in programma di trovarli - a tutti i costi - contro l'dell'ex Roberto D'Aversa. Non c'è spazio per sentimentalismi, né per i ricordi. Al Tardini si gioca per vincere. Vanno bene i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parma-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Due sconfitte di fila per il coriaceo Empoli di Roberto D`Aversa contro due big come Lazio e Napoli, entrambe passate di misura sugli azzurri; questa volta, l`impegno. (calciomercato.com)

Per l'Empoli, Pecchia in attacco sceglie Bonny (con Man, Sohm e Cancellieri) - Le formazioni - Pecchia, per la sfida con l'Empoli, in attacco sceglie Bonny con Man, Sohm e Cancellieri. Le formazioni ufficiali Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabé, Hernani; Man, S ... (gazzettadiparma.it)

Quando si gioca Parma - Empoli? - Serie A 2024/2025, 9a giornata. Le ultime notizie sulla partita Parma-Empoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. (sport.virgilio.it)

SERIE A - Parma-Empoli, le formazioni ufficiali - Sono ufficiali le formazioni di Parma-Empoli, gara valida per la nona giornata di Serie A. Ecco le scelte di Pecchia e D’Aversa. PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Hernani, ... (napolimagazine.com)