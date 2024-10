Fanpage.it - Parenti vittime di Hamas contestano Netanyahu, ministro Gallant apre ad accordo: “Dolorosi compromessi”

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Saranno necessariper adempiere al nostro obbligo di riportare gli ostaggi alle loro case" ha detto ildella Difesa israeliano mentre il Premierveniva contestato dai familiari degli ostaggi uccisi e catturati dail 7 ottobre. In Qatar via a nuove trattative per il cessare il fuoco a Gaza e la iberazione dei prigionieri.