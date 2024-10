Open Fiber riceve 660 milioni per i costi della banda ultralarga ma il Governo si divide (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Governo aiuta Open Fiber, destinando 660 milioni di euro nella Legge di Bilancio per lo sviluppo della banda larga nelle “aree bianche”, cioè quelle dove il mercato non è economicamente sostenibile. I soldi stanziati nella Manovra Questa la misura messa nero su bianco nella Manovra 2025, all’articolo 76: “Al fine di permettere il completamento degli interventi concernenti le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle zone bianche del territorio nazionale”, con decreto del Ministero delle imprese e Made in Italy di concerto con il Ministero dell’economia “potranno essere concessi contributi “fino a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 sulla base di motivate esigenze rappresentate dal soggetto attuatore”, alias Open Fiber, aggiudicatario unico del Piano Bul. Quifinanza.it - Open Fiber riceve 660 milioni per i costi della banda ultralarga ma il Governo si divide Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ilaiuta, destinando 660di euro nella Legge di Bilancio per lo sviluppolarga nelle “aree bianche”, cioè quelle dove il mercato non è economicamente sostenibile. I soldi stanziati nella Manovra Questa la misura messa nero su bianco nella Manovra 2025, all’articolo 76: “Al fine di permettere il completamento degli interventi concernenti le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva aultra larga nelle zone bianche del territorio nazionale”, con decreto del Ministero delle imprese e Made in Italy di concerto con il Ministero dell’economia “potranno essere concessi contributi “fino a 220di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 sulla base di motivate esigenze rappresentate dal soggetto attuatore”, alias, aggiudicatario unico del Piano Bul.

