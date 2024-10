Bergamonews.it - Omicidio di Costa Volpino, perché Deep ha ucciso Sara? La lite, i colpi di forbice e la fuga in garage

(Di domenica 27 ottobre 2024). “Coolest Bad Boy”. Tradotto: “Il cattivo ragazzo più figo”. Così JashanBashan, 19 anni, di origini indiane, si presentava sui social, dove si faceva chiamare semplicemente ‘’ o ‘La Rue’. Soprannome, quest’ultimo, che sembra richiamare alcuni trapper noti alle cronache più per i guai giudiziari che per la qualità delle canzoni. Soprannome accompagnato dall’emoticon di una goccia di sangue: un sinistro presagio, visto quanto accaduto nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre a. Il presunto assassino, JashanBashan Qui, dal civico 124 di via Nazionale, all’1.20 è partita la prima chiamata al 112: in un appartamento al terzo piano c’è una ragazza di 18 anni,Centelleghe, immobile a terra con gravi ferite al torace e al volto.