Nuoto l’Italia fa tris in Coppa del Mondo | Pilato Razzetti e Ceccon sul podio di Incheon

(Di domenica 27 ottobre 2024)– Arrivano altri tre podi perindel. Nelin vasca cortaapplaude i suoi campioni. Nella tappa di, in Corea del Sud, Benedetta(Fiamme Oro) è seconda nei 50 rana con il tempo di 29”48. La cinese Tang Qianting, in 29?03, vince la gara. Con lei, anche Albertosale sul. Aggiunge altre medaglie, alle precedenti ottenute nel circuito. L’atleta delle Fiamme Gialle piazza un altro terzo posto e nei 400 misti. La gara è vinta dal francese campione olimpico Leon Marchand in 3’58?30. L’Azzurro fa il tempo di 4’02?37, dietro al nipponico Daiya Seto, che fa 3’59?43 in piastra. Ed è di nuovo successo per Thomas(Fiamme Oro). Quest’ultimo sale sul terzo gradino delnei suoi 100 dorso olimpici, chiudendo la gara in 49”93. Secondo è il sudafricano Pieter Coetze in 49?93.