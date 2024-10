Notte fonda a Firenze: Juric-Roma, aria d’addio (Di domenica 27 ottobre 2024) Inerme e mai in partita, la Roma esce con le ossa rotte dal confronto del ‘Franchi’ con la Fiorentina. La panchina di Juric traballa pericolosamente La prova di forza con la quale la Fiorentina si è imposta su una Roma incapace di reagire e costantemente in balia dell’avversario potrebbe avere delle ripercussioni importanti sul futuro di Juric alla guida della panchina giallorossa. Il 5-1 dell’Artemio Franchi è stata una vera e propria lezione di calcio impartita dagli uomini di Palladino, soprattutto nelle modalità con la quale essa è avvenuta. La posizione del tecnico croato – sotto questo punto di vista – non è mai stata così a rischio. Notte fonda a Firenze: Juric-Roma, aria d’addio (LaPresse) – Calciomercato.itDopo il KO subito all’Olimpico contro l’Inter e la risicata vittoria in Europa League, è arrivata un’altra debacle per la Roma. Calciomercato.it - Notte fonda a Firenze: Juric-Roma, aria d’addio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Inerme e mai in partita, laesce con le ossa rotte dal confronto del ‘Franchi’ con la Fiorentina. La panchina ditraballa pericolosamente La prova di forza con la quale la Fiorentina si è imposta su unaincapace di reagire e costantemente in balia dell’avversario potrebbe avere delle ripercussioni importanti sul futuro dialla guida della panchina giallorossa. Il 5-1 dell’Artemio Franchi è stata una vera e propria lezione di calcio impartita dagli uomini di Palladino, soprattutto nelle modalità con la quale essa è avvenuta. La posizione del tecnico croato – sotto questo punto di vista – non è mai stata così a rischio.(LaPresse) – Calciomercato.itDopo il KO subito all’Olimpico contro l’Inter e la risicata vittoria in Europa League, è arrivata un’altra debacle per la

Notte fonda a Firenze: Juric-Roma, aria d’addio

Inerme e mai in partita, la Roma esce con le ossa rotte dal confronto del ‘Franchi’ con la Fiorentina. La panchina di Juric traballa pericolosamente ... (calciomercato.it)

