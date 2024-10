Napolipiu.com - Napoli-Dorgu: “Conte lo vuole subito”, summit con Oriali. Ecco quanto chiede il Lecce

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il tecnico azzurro stregato dal giovane danese: tutti i dettagli della trattativa Ilha messo gli occhi su Patrick. Dopo il match del Maradona, Antonioha avuto un lungo confronto con Lelesul talento danese. Il tecnico azzurro, impressionato dalla prestazione del giovane esterno, ha espresso la volontà di portarlo in azzurro già a gennaio. La richiesta dei salentini Ilnon fa sconti: servono 30 milioni per il cartellino del calciatore. Una cifra importante che però non spaventa la dirigenza partenopea, consapevole del potenziale del classe 2004. La strategia del club azzurro è chiara: acquisto immediato con prestito in Puglia fino a giugno. PerchéloIl giovane laterale danese ha stregato l’allenatore per la sua duttilità .può giocare sia da terzino sinistro che da esterno alto, caratteristica fondamentale per il calcio di