Multe stradali a quota 13 miliardi di euro nei primi 10 mesi del 2024 chi paga di più

Multe stradali a quota 1,3 miliardi di euro nei primi 10 mesi del 2024, chi paga di più (Di domenica 27 ottobre 2024) Nei primi 10 mesi (meno qualche giorno) del 2024 gli incassi delle Multe stradali per lo Stato hanno sfiorato quota 1,3 miliardi di euro, come afferma un’indagine del Codacons. Nel 2023 gli importi delle Multe arrivarono a 1,5 miliardi, segnando un aumento del 6,4%. Nel 2019 l’aumento fu del 23,7%. Considerando che al dato del 2024 mancano ancora i mesi di novembre e di dicembre (oltre a due settimane di ottobre) e che il numero di autovelox in giro è diminuito a causa di una serie di ricorsi, il dato del 2024 potrebbe ricalcare quello dell’anno precedente. Le regioni più tartassate dalle Multe “Alla data del 17 ottobre le entrate per l’anno 2024 derivanti da sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della strada ammontano in Italia a un totale di 1.294.799.772 euro“, spiega l’associazione. Quifinanza.it - Multe stradali a quota 1,3 miliardi di euro nei primi 10 mesi del 2024, chi paga di più Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nei10(meno qualche giorno) delgli incassi delleper lo Stato hanno sfiorato1,3di, come afferma un’indagine del Codacons. Nel 2023 gli importi dellearrivarono a 1,5, segnando un aumento del 6,4%. Nel 2019 l’aumento fu del 23,7%. Considerando che al dato delmancano ancora idi novembre e di dicembre (oltre a due settimane di ottobre) e che il numero di autovelox in giro è diminuito a causa di una serie di ricorsi, il dato delpotrebbe ricalcare quello dell’anno precedente. Le regioni più tartassate dalle“Alla data del 17 ottobre le entrate per l’annoderivanti da sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della strada ammontano in Italia a un totale di 1.294.799.772“, spiega l’associazione.

