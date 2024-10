MOVIOLA – Inter-Juventus Danilo su Thuram | è rigore

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Prima svolta ed episodio daal 14? di, derby d’Italia valevole per la nona giornata di Serie A 2024/2025. Dopo un cross dalla destra di Pavard,anticipain area, che nel tentativo di spazzare il pallone tocca la gamba dell’attaccanteista. Per Guida non ci sono dubbi, é, e il Var nonviene. Le immagini mostrano il tocco:calcia la gamba di, che non fa niente per restare in piedi. Lo juventino alza le braccia, facendo cenno all’arbitro che il contatto è troppo lieve. Guida però non ha dubbi e indica il dischetto. Momento difficile perche in Champions League contro lo Stoccarda aveva causato un altro calcio di. Un’altra ingenuità che costa carissimo. Dagli undici si è presentato Zielinski, che calcia forte e spiazza Di Gregorio.su: èSportFace.