MotoGP Bagnaia vince in Thailandia e accorcia su Martin nella corsa al Mondiale

Pecco Bagnaia trionfa nel Gran Premio della Thailandia e riduce il distacco da Jorge Martin nella corsa al titolo Mondiale. Lo spagnolo conclude al secondo posto, sfruttando una caduta di Marc Marquez, mantenendo un vantaggio di 17 punti sul campione in carica. Completa il podio Pedro Acosta. La gara inizia con Martin che scatta velocemente, superando Bagnaia, partito in pole, e assumendo il comando della corsa. La pista bagnata, resa scivolosa dalla pioggia caduta nelle ore precedenti in Thailandia, diventa presto un terreno insidioso: al quarto giro, diversi piloti, tra cui Bezzecchi, Quartararo, Savadori (che sostituisce Oliveira sull'Aprilia), Fernandez, Morbidelli e Bastianini, vincitore della Sprint di sabato, cadono e abbandonano la gara. Con il progredire dei giri, Bagnaia riduce il gap su Martin, mentre Marquez segue in terza posizione.

