Mo: Tel Aviv, 10 feriti in condizioni gravi, alcuni ancora intrappolati, aggressore 'neutralizzato' (Di domenica 27 ottobre 2024) Tel Aviv, 27 ott. (Adnkronos) - Tra i numerosi feriti alla fermata dell'autobus a nord di Tel Aviv ce ne sono dieci in condizioni gravi. A renderlo noto sono stati i servizi di emergenza citati da Ynet, secondo i quali alcune persone sarebbero ancora intrappolate sul luogo dell'impatto del mezzo pesante. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l'aggressore, che sarebbe stato 'neutralizzato', rende ancora noto. Liberoquotidiano.it - Mo: Tel Aviv, 10 feriti in condizioni gravi, alcuni ancora intrappolati, aggressore 'neutralizzato' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tel, 27 ott. (Adnkronos) - Tra i numerosialla fermata dell'autobus a nord di Telce ne sono dieci in. A renderlo noto sono stati i servizi di emergenza citati da Ynet, secondo i quali alcune persone sarebberointrappolate sul luogo dell'impatto del mezzo pesante. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l', che sarebbe stato '', rendenoto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Camion contro fermata bus vicino Tel Aviv, numerosi feriti - Un camion si è schiantato contro una fermata dell'autobus a nord di Tel Aviv provocando numerosi feriti. Non si sa ancora se si tratti di un incidente o di un attentato, riferiscono i media israeliani ... (ansa.it)

Mo: Israele, 2 feriti a Acri per l'impatto di un drone - Tel Aviv, 27 ott. (Adnkronos) - Almeno due persone sono rimaste ferite ad est di Acri, nella Galilea occidentale, a seguito dell'impatto al suolo di un drone nella zona industriale di Bar Lev. Lo rife ... (lanuovasardegna.it)

Hezbollah's Fiery Revenge for Iran? Massive Rocket Barrage Targets Israeli Air Base Near Tel Aviv - In a dramatic escalation of hostilities, Hezbollah has launched a massive rocket barrage aimed at an Israeli air base near Tel Aviv, purportedly as a swift act of revenge for Israel's recent ... (msn.com)

Tel Aviv colpisce Teheran. Quali sono gli obiettivi presi di mira nell’incursione notturna - L'esercito israeliano ha dichiarato di aver attaccato siti di produzione di missili e difese aeree in diverse aree all'interno dell'Iran e di aver completato ... (laprovinciapavese.gelocal.it)