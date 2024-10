Milly D’Abbraccio: «Dal 2010 sono lesbica, le donne sono peggio degli uomini. Almeno i maschi sono generosi» (Di domenica 27 ottobre 2024) Milly D’Abbraccio: «Dal 2010 sono lesbica, le donne sono peggio degli uomini. Almeno loro sono generosi» Bombastica intervista sul Fatto quotidiano di Alessandro Ferrucci a Milly D’Abbraccio che il 3 novembre compirà sessant’anni. È la pornostar intellettuale.Certo, molto. Altro livello.Milly D’Abbraccio: Vengo da una famiglia di sinistra, tutti musicisti, cantanti, attori. A casa mia si cantavano gli Inti-illimani (e intona El pueblo unido con una verve da manifestazione anni 70); nel 1974 ci siamo trasferiti a Roma da Avellino. Perché?A mia madre stava stretta la provincia, eppure lì eravamo la famiglia più importante, dei nobili con tanto di stemma a quattro palle. Dei marchesi. Della nobiltà cosa le è rimasto?sono una classista merda. Tipo?Nella mia testa ho il sangue blu e noi nobili non possiamo abbassarci a storie con idraulici, operai e simili. Ilnapolista.it - Milly D’Abbraccio: «Dal 2010 sono lesbica, le donne sono peggio degli uomini. Almeno i maschi sono generosi» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 27 ottobre 2024): «Dal, leloro» Bombastica intervista sul Fatto quotidiano di Alessandro Ferrucci ache il 3 novembre compirà sessant’anni. È la pornostar intellettuale.Certo, molto. Altro livello.: Vengo da una famiglia di sinistra, tutti musicisti, cantanti, attori. A casa mia si cantavano gli Inti-illimani (e intona El pueblo unido con una verve da manifestazione anni 70); nel 1974 ci siamo trasferiti a Roma da Avellino. Perché?A mia madre stava stretta la provincia, eppure lì eravamo la famiglia più importante, dei nobili con tanto di stemma a quattro palle. Dei marchesi. Della nobiltà cosa le è rimasto?una classista merda. Tipo?Nella mia testa ho il sangue blu e noi nobili non possiamo abbassarci a storie con idraulici, operai e simili.

