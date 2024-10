Mario Sechi | Israele gli ayatollah e i pacifisti velenosi

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)ha risposto all'Iran con un raid aereo ben calibrato, ha colpito obiettivi militari, non ha (per ora) puntato sulle infrastrutture petrolifere e sui siti nucleari, ha avvisato il regime dimostrando, ancora una volta, di poter «bucare» le difese aree di Teheran. Gli Stati Uniti sperano che questo blitz sia sufficiente a convincere l'Ali Khamenei e i pasdaran a non lanciare altri missili su, ma questo dovrebbe valere anche per Hezbollah in Libano, i resti di Hamas a Gaza e gli Houthi nello Yemen. Scenario francamente improbabile, la pace non è vicina e resta il fatto che l'Iran sta guadagnando tempo per portare a termine la costruzione dell'arma nucleare.ha condotto bene la guerra, distrutto Hamas e disarticolato Hezbollah, ma resta una nazione sotto la minaccia dei predicatori del terrorismo.