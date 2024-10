Madrid è preoccupata: dei fuorigioco di Mbappé, del calo fisico del Real (Marca) (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Real Madrid ha perso 4-0 in casa contro il Barcellona. La stampa madrilena è ovviamente preoccupata. In particolare, ecco un’analisi problematizzante e dura di Marca: «Sconfitta dolorosissima , di quelle che nemmeno il tempo riuscirà a cancellare. Passeranno gli anni e si continuerà a parlare di questo Real Madrid-Barcellona, ??dello 0-4, dei 12 fuorigioco, di cui otto di Mbappé e dell’allarmante calo fisico della squadra dei blancos nel secondo tempo. L’undici di Ancelotti ha vissuto il primo tempo con un buon ritmo e creando pericolosità, ma nella ripresa le corse delle due squadre non hanno avuto la stessa intensità né la stessa velocità. C’è il fattore che preoccupa di più, quello dell’intensità, quello dell’attenzione a quanto sta accadendo, che compare solo in situazioni estreme e contro il Barcellona, ??alla prima occasione, è sparito del tutto. Ilnapolista.it - Madrid è preoccupata: dei fuorigioco di Mbappé, del calo fisico del Real (Marca) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ilha perso 4-0 in casa contro il Barcellona. La stampa madrilena è ovviamente. In particolare, ecco un’analisi problematizzante e dura di: «Sconfitta dolorosissima , di quelle che nemmeno il tempo riuscirà a cancellare. Passeranno gli anni e si continuerà a parlare di questo-Barcellona, ??dello 0-4, dei 12, di cui otto die dell’allarmantedella squadra dei blancos nel secondo tempo. L’undici di Ancelotti ha vissuto il primo tempo con un buon ritmo e creando pericolosità, ma nella ripresa le corse delle due squadre non hanno avuto la stessa intensità né la stessa velocità. C’è il fattore che preoccupa di più, quello dell’intensità, quello dell’attenzione a quanto sta accadendo, che compare solo in situazioni estreme e contro il Barcellona, ??alla prima occasione, è sparito del tutto.

