Lotta scudetto, frecciatine tra Thiago Motta e Ferrara: è successo in diretta (Di domenica 27 ottobre 2024) Al termine del big match tra Inter e Juventus, terminato 4-4, Thiago Motta e Ferrara hanno dato spettacolo in diretta. La partita tra Inter e Juventus è stata un’altalena di emozioni, per i tifosi partenopei è terminato con un esito più che positivo: il pareggio. Risultato che più di tutti soddisfa i ragazzi di Conte che prendono le distanze sia dai nerazzurri che dai bianconeri in vista del tour de force che li attenderà questo mese e il prossimo. A fine partita Thiago Motta si è diretto verso i microfoni di Dazn per la solita intervista dopo la gara, ha parlato di come i suoi ragazzi siano stati bravi a risollevare il match ed ha poi risposto ad una domanda sullo scudetto. Nelle ultime settimane il tecnico italo brasiliano aveva dichiarato con certezza che solamente Napoli e Inter dovessero Lottare per lo scudetto. Spazionapoli.it - Lotta scudetto, frecciatine tra Thiago Motta e Ferrara: è successo in diretta Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Al termine del big match tra Inter e Juventus, terminato 4-4,hanno dato spettacolo in. La partita tra Inter e Juventus è stata un’altalena di emozioni, per i tifosi partenopei è terminato con un esito più che positivo: il pareggio. Risultato che più di tutti soddisfa i ragazzi di Conte che prendono le distanze sia dai nerazzurri che dai bianconeri in vista del tour de force che li attenderà questo mese e il prossimo. A fine partitasi è diretto verso i microfoni di Dazn per la solita intervista dopo la gara, ha parlato di come i suoi ragazzi siano stati bravi a risollevare il match ed ha poi risposto ad una domanda sullo. Nelle ultime settimane il tecnico italo brasiliano aveva dichiarato con certezza che solamente Napoli e Inter dovesserore per lo

