Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta fanno l’amore al Grande Fratello, poi le frasi hot: “Sono un torello”, “Ma smattame tutta” (Di domenica 27 ottobre 2024) Da coinquilini ad amanti il passo è breve. Lo sa bene chi ha letto i romanzi rosa che tanto spopolano su TikTok, ma anche chi segue il Grande Fratello. Perché se nell’edizione italiana vige il massimo rigore dopo i richiami all’ordine dell’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, ecco che basta “delocalizzare” una coppia e il gioco è fatto. È quanto successo con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, momentaneamente ospiti del reality spagnolo Gran Hermano, che nei giorni scorsi hanno abbandonato ogni riserva e si Sono lasciati andare, trasformando la loro alchimia in un rapporto più profondo. La rivelazione è arrivata nell’ultimo daytime italiano del GF, con confessionali che hanno alzato il sipario sulla loro notte di passione e un’ammissione sincera da parte di entrambi. Ilfattoquotidiano.it - Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta fanno l’amore al Grande Fratello, poi le frasi hot: “Sono un torello”, “Ma smattame tutta” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Da coinquilini ad amanti il passo è breve. Lo sa bene chi ha letto i romanzi rosa che tanto spopolano su TikTok, ma anche chi segue il. Perché se nell’edizione italiana vige il massimo rigore dopo i richiami all’ordine dell’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, ecco che basta “delocalizzare” una coppia e il gioco è fatto. È quanto successo con, momentaneamente ospiti del reality spagnolo Gran Hermano, che nei giorni scorsi hanno abbandonato ogni riserva e silasciati andare, trasformando la loro alchimia in un rapporto più profondo. La rivelazione è arrivata nell’ultimo daytime italiano del GF, con confessionali che hanno alzato il sipario sulla loro notte di passione e un’ammissione sincera da parte di entrambi.

