Iltempo.it - L'intervista a Verdone: “Vorrei scappare da Roma, ma alla fine la amo troppo”

(Di domenica 27 ottobre 2024) «Tra poco sarò sul set per concludere la tetralogia della serie. Poi tornerò a girare un film. Non ho mai pensato di lasciare il cinema». Carloha messo in stand-by per qualche anno il grande schermo. «Anche per colpa del Covid, il pubblico ha disertato per un lungo periodo le sale, tranne che per pochi titoli». Nella terza stagione di «Vita da Carlo», i cui primi quattro episodi saranno presentati stasera alle 19.30 nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica, in chiusura della 19esima Festa del cinema di, per poi arrivare su Paramount+ dal 16 novembre, il regista e attoreno, 73 anni, si è divertito pensando di diventare il direttore del Festival di Sanremo. Diretta insieme a Valerio Vestoso, nel cast ci sono ancora Monica Guerritore e Caterina De Angelis.