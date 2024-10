L’Inter segna, furia Inzaghi: calmato da due giocatori (Di domenica 27 ottobre 2024) Reazione furiosa di Simone Inzaghi durante Inter-Juventus: due suoi calciatori lo placano La partita tra Inter e Juventus ha regalato tantissime emozioni nel corso della prima frazione di gioco. Ne ‘risente’ anche Simone Inzaghi. Simone Inzaghi, furia dopo il pareggio (LaPresse) Calciomercato.itQuella tra Inter e Juventus è una partita sempre dal sapore speciale e che spesso – al di là del risultato finale – regala tantissime emozioni. È accaduto anche nel primo tempo della sfida odierna, con i nerazzurri che hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 3-2 grazie ai due rigori trasformati da Piotr Zielinski e al gol da fuori di Henrikh Mkhitaryan intervallati dalla rimonta della formazione ospite con i gol di Dusan Vlahovic e Timothy Weah. Calciomercato.it - L’Inter segna, furia Inzaghi: calmato da due giocatori Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Reazione furiosa di Simonedurante Inter-Juventus: due suoi calciatori lo placano La partita tra Inter e Juventus ha regalato tantissime emozioni nel corso della prima frazione di gioco. Ne ‘risente’ anche Simone. Simonedopo il pareggio (LaPresse) Calciomercato.itQuella tra Inter e Juventus è una partita sempre dal sapore speciale e che spesso – al di là del risultato finale – regala tantissime emozioni. È accaduto anche nel primo tempo della sfida odierna, con i nerazzurri che hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 3-2 grazie ai due rigori trasformati da Piotr Zielinski e al gol da fuori di Henrikh Mkhitaryan intervallati dalla rimonta della formazione ospite con i gol di Dusan Vlahovic e Timothy Weah.

