Liguria | seggi aperti per il dopo-Toti al voto sotto la pioggia

AGI - seggi aperti dalle 7 di questa mattina in Liguria per le elezioni regionali. Si vota fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15 per eleggere il nuovo Consiglio regionale e per il successore di Giovanni Toti alla presidenza della Regione dopo le dimissioni seguito alle inchieste giudiziarie. Sull'affluenza pesa l'incognita maltempo: sulla regione, ad eccezione dello Spezzino, c'è un'allerta arancione per piogge diffuse e temporali e alcuni seggi in zone a rischio (Borgio Verezzi, Quiliano, Vado e Spotorno) sono stati spostati. Nove i candidati alla presidenza: Marco Bucci, Andrea Orlando, Alessandro Rosson, Davide Felice, Francesco Toscano, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Rollando, Maria Antonietta Cella, Nicola Morra.

