La scaramanzia di Conte: tocca la statua di Diego e il Napoli vince ancora

La mano di Diego guida gli azzurri verso nuovi record prima della sfida di San Siro

La statua di Diego Armando Maradona continua a vegliare sul Napoli. Il rito scaramantico di Antonio Conte nell'intervallo della sfida col Lecce svela un legame sempre più forte tra passato e presente azzurro.

Conte, Napoli e Maradona

Antonio Conte, tecnico del Napoli ha cercato l'ispirazione toccando la statua di Maradona prima di rientrare negli spogliatoi. Un gesto che ha preceduto la quarta vittoria consecutiva, un traguardo che mancava dalla stagione dello scudetto.

Lo stadio Maradona è tornato ad essere un fortino: cinque successi su cinque partite casalinghe.

I numeri della svolta Conte

La squadra partenopea sta riscrivendo i record difensivi: sei clean sheet in nove gare ufficiali, cinque nelle ultime sei.

