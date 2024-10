Ilrestodelcarlino.it - La morte di Leonardo, interrogativi aperti: è stato solo il bullismo ad aver armato la mano?

(Di domenica 27 ottobre 2024) Senigallia (Ancona), 27 ottobre 2024 – A due settimane esatte dalla tragedia di Senigallia, glisulladel 15enne che si è tolto la vita in un casolare di campagna, a Montignano, restano ancora intatti. Perchélo ha fatto? Come può esseretanto lucido e determinato da sottrarre l’arma al padre vigile urbano e dirigersi senza indugio all’appuntamento con la? E’il peso delche lo aveva divorato adla suao, come sostengono anche i genitori, c’è dell’altro? Nessuna risposta è stata finora talmente esauriente da poter delineare un quadro certo della situazione. Ma una cosa è saltata subito in primo piano: all’istituto “Panzini” di Senigallia qualcosa è successo.erapreso di mira da almeno tre compagni di classe e si era anche confidato con un professore.