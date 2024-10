La "Celebrity Constellation" attracca alla Stazione Marittima: sbarcati 2.163 crocieristi (Di domenica 27 ottobre 2024) Al Terminal Crociere Zaha Hadid è tornata la Celebrity Constellation che stamattina ha attraccato al Molo Manfredi. Sono 2.163 (959 invece i membri di equipaggio) i crocieristi, per lo più statunitensi, e la gran parte in queste ore stanno visitando la città di Salerno.Il tourSono 800 Salernotoday.it - La "Celebrity Constellation" attracca alla Stazione Marittima: sbarcati 2.163 crocieristi Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Al Terminal Crociere Zaha Hadid è tornata lache stamattina hato al Molo Manfredi. Sono 2.163 (959 invece i membri di equipaggio) i, per lo più statunitensi, e la gran parte in queste ore stanno visitando la città di Salerno.Il tourSono 800

