Johnny Depp, a Roma un red carpet da star – Video (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Johnny, Johnny, Johnny". Ad accogliere Johnny Depp sul red carpet della Festa del Cinema, per presentare 'Modi – L'articolo Johnny Depp, a Roma un red carpet da star – Video proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Johnny Depp, a Roma un red carpet da star – Video Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – "". Ad accoglieresul reddella Festa del Cinema, per presentare 'Modi – L'articolo, aun reddaproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Depp è tornato: "Modì era come me. Il successo non mi interessa" - Alla Festa del cinema di Roma il secondo film da regista, sul pittore livornese "Ho toccato il fondo tante volte, ora penso a fare “Satana“ con Terry Gilliam" . (quotidiano.net)

Scamarcio alla Festa: questo Modigliani somiglia molto a Johnny Depp - Roma, 26 ott. (askanews) – Johnny Depp noto per i suoi proverbiali ritardi e non arrivato alla conferenza stampa di presentazione alla Festa del Cinema di Roma del suo film “Mod”, ufficialmente per un ... (gazzettajonica.it)

Johnny Depp alla Festa del Cinema di Roma: un premio alla carriera tra cinema e applausi - Johnny Depp riceve il premio alla carriera alla Festa del Cinema di Roma, celebrato con spontaneità e affetto da pubblico e colleghi ... (agrpress.it)

Cinema, Depp chiude da star sul red carpet insieme a Scamarcio - (LaPresse) - Chiude alla grande red carpet della Festa del cinema di Roma con due grandi star, Riccardo Scamarcio e Johnny Depp, venuto a Roma per ritirare il premio alla carriera. (ilmessaggero.it)