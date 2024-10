Calciomercato.it - Inzaghi sottolinea gli errori, ma ribatte: “Avremmo meritato di fare 8 gol”

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Inter-Juventus, le parole di Simoneal triplice fischio della super sfida del Meazza. Ecco quanto dichiarato dal tecnico piacentino ai microfoni di DAZN Una partita assolutamente pirotecnica quella che si è chiusa da pochi istanti a San Siro. Il risultato di 4-4 è la fotografia di un match per certi aspetti folle, che ha cambiato volto in maniera repentina da una parte e dall’altra con una velocità spaventosa. Inter e Juventus si dividono la posta al termine di 95 minuti vibranti per intensità e per occasioni create. Pur mettendo in evidenza le ingenuità che hanno permesso alla Juventus di rientrare in partita, Simonepone l’accento anche sulle tante occasioni che la sua squadra è stata in grado di creare.