Investe una badante si scontra con un’altra auto e poi scappa Un 42enne americano accusato di omicidio stradale

Roma, 28 ottobre 2024 - Uccide una donna Investendola con la sua auto, poi si scontra con un'altra vettura e riparte senza fermarsi a prestare soccorso. È l'ipotesi su cui indagano gli inquirenti dopo il gravissimo incidente accaduto a Formia, in provincia di latina. L'uomo, un 42enne statunitense, è indagato dalla alla procura di Cassino per omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso. Chi è la vittima La vittima è una badante di 63 anni, la donna è di nazionalità rumena. Il suo corpo è stato trovato in un campo senza vita alcune ore dopo l'impatto. Il terreno è adiacente alla strada statale 7, al km 1.4, luogo dell'incidente avvenuto nelle prime ore del mattino del 23 ottobre.

