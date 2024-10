Inter-news.it - Inter-Juventus, Zielinski scavalca Asllani? Il dubbio di Inzaghi – CdS

(Di domenica 27 ottobre 2024) L’si prepara ad affrontare lain un match cruciale di Serie A, ma Simoneè alle prese con un’importante decisione tattica in cabina di regia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina,potrebberein cabina di regia. IL– L’assenza di Hakan Calhanoglu, insostituibile in questo ruolo, impone una scelta tra Kristjane Piotr, ognuno con qualità diverse che possono influenzare il gioco. Sebbenesia il sostituto naturale, l’allenatore potrebbe comunque optare per, che ha già mostrato duttilità tattica sia in nazionale che in club, adattandosi a varie posizioni tra centrocampo e trequarti.