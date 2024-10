Inter-news.it - Inter-Juventus, Ferrara avverte: «Per chi si ferma iniziano i guai!»

(Di domenica 27 ottobre 2024) Clima caldissimo per. Nel post-partita anche l’ex bianconero Cirovuole dire la sua sul derby d’Italia e sulla valenza del match ai fini della classifica. LA REGIA – Ciro, ospite di Dazn a bordo campo per, commenta una delle principali scelte di formazione di Simone Inzaghi: «Anche in Champions League Zielinski è entrato e si è posizionato davanti alla difesa. Ci sono tanti tre quartisti che nel corso degli anni arretrano ma hanno tanta qualità. Mi viene da pensare a Pirlo e Calhanoglu stesso, anche Zielinski può avere quelle caratteristiche e viene messo davanti alla difesa. Dove si deciderà questa partita? Secondo me sugli esterni. Lì la partita si giocherà, generalmente è il centrocampo la zona di campo piùessata e decisiva per le vittorie delle squadre.