Inchiesta su hackeraggio: bersagliati Sergio Mattarella e Ignazio La Russa (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’indagine allarmante sta emergendo nella capitale economica italiana, Milano, dove una rete di hacker è sotto l’occhio attento della Direzione Distrettuale Antimafia e della Procura Nazionale Antimafia. Le accuse gravissime di spionaggio industriale hanno messo nel mirino indirizzi email sensibili, con particolare attenzione a quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le rivelazioni apparse sulle pagine de Il Corriere della Sera, messe a confronto con le intercettazioni ottenute dagli inquirenti, dipingono uno scenario inquietante e complesso, capace di sollevare interrogativi sul livello di sicurezza delle comunicazioni istituzionali in Italia. Gaeta.it - Inchiesta su hackeraggio: bersagliati Sergio Mattarella e Ignazio La Russa Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’indagine allarmante sta emergendo nella capitale economica italiana, Milano, dove una rete di hacker è sotto l’occhio attento della Direzione Distrettuale Antimafia e della Procura Nazionale Antimafia. Le accuse gravissime di spionaggio industriale hanno messo nel mirino indirizzi email sensibili, con particolare attenzione a quello del Presidente della Repubblica. Le rivelazioni apparse sulle pagine de Il Corriere della Sera, messe a confronto con le intercettazioni ottenute dagli inquirenti, dipingono uno scenario inquietante e complesso, capace di sollevare interrogativi sul livello di sicurezza delle comunicazioni istituzionali in Italia.

