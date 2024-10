Ilnapolista.it - Il Napoli risolva la questione Kvaratskhelia, nella corsa scudetto ogni errore può essere fatale (Corbo)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Illapuò) Antoniosu Repubblicascrive: Che ilabbia dominato è certo, Di Lorenzo in una partita magistrale per generosità e contributo alla fase offensiva aveva segnato un altro gol nel primo tempo, annullato dal Var in un prodigio tecnologico, millimetri e centimetri. Non è certo invece che ilabbia la forza indiscussa della granitica capolista. Martedì con il Milan il primo confronto, segue l’Atalanta a Fuorigrotta, quindi faccia a faccia con l’Inter il 9. La classifica è solida, ma Conte deve risolvere i pochi dubbi. Gilmour non demerita, ma Lobotka è più preciso nei passaggi. Politano ora non teme la concorrenza di Ngonge. Il Lukaku descritto in estate è ancora a metà.