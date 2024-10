Il futuro della Georgia in bilico: tra sogno europeo e ombre di Mosca VIDEO (Di domenica 27 ottobre 2024) Le elezioni parlamentari in Georgia hanno innescato un nuovo capitolo di tensione politica, segnato da accuse reciproche tra le forze pro-europeiste e il governo, sospettato di voler riportare il Paese nella sfera d’influenza russa. Entrambi gli schieramenti hanno dichiarato vittoria sulla base di exit poll contrastanti, mentre i primi risultati ufficiali pubblicati dalla Commissione elettorale L'articolo Il futuro della Georgia in bilico: tra sogno europeo e ombre di Mosca VIDEO proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Il futuro della Georgia in bilico: tra sogno europeo e ombre di Mosca VIDEO Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Le elezioni parlamentari inhanno innescato un nuovo capitolo di tensione politica, segnato da accuse reciproche tra le forze pro-europeiste e il governo, sospettato di voler riportare il Paese nella sfera d’influenza russa. Entrambi gli schieramenti hanno dichiarato vittoria sulla base di exit poll contrastanti, mentre i primi risultati ufficiali pubblicati dalla Commissione elettorale L'articolo Ilin: tradiproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vittoria contesa, Georgia nel caos. Il sogno dell'Europa resta in bilico - La presidente Zourabichvili: "Le forze pro-Ue vincono con il 52% dei voti". Ma la commissione elettorale: "I filo russi sono avanti" ... (ilgiornale.it)

Elezioni Georgia, caos totale sul voto: tutti rivendicano la vittoria. Timori sul futuro nell'Ue - È in testa il partito di governo Sogno georgiano nelle elezioni parlamentari in Georgia, ritenute cruciali per il futuro del Paese ... (iltempo.it)

Georgia: il partito filo russo "Sogno georgiano" vince con il 52,99%. Le opposizioni "vittoria rubata" - Dopo l'incertezza dei primi exit poll che aveva portato ai festeggiamenti di tutti i partiti, si va delineando il risultato elettorale nel paese ex sovietico ... (agi.it)

L'ingombrante presenza della Russia nelle elezioni della Georgia - È concreto il rischio di brogli. Aleggia il timore di una riconferma del partito Sogno Georgiano, al potere da 12 anni e che nutre simpatie per Mosca ... (today.it)