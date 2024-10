Liberoquotidiano.it - "Harris ha invitato Beyoncé ma sapete come è finita? Bordata di fischi": Trump umilia Kamala | Video

(Di domenica 27 ottobre 2024) Donaldha criticato ancora una voltadopo cheè salita sul palco del suo comizio a Houston, in Texas, per dare il suo endorsement alla candidata democratica. "Hanno preso Beyonce. E' salita, ha parlato per un paio di minuti e poi se n'è andata e il posto è impazzito. Hannoato tutti quanti. Pensavano che si sarebbe esibita. Hanno detto che la mia avversaria si è alzata e ha iniziato a parlare. L'hannoata di brutto, è pazzesco. Quindi devono usare le persone per farle venire e poi mandano gli autobus. Noi non mandiamo autobus, vengono tutti. Faremo di nuovo grande l'America. È molto semplice", ha detto il candidato repubblicano alla Casa Bianca durante un evento di campagna elettorale a Novi, in Michigan.