Gutierrez nel mirino del Napoli | il Real Madrid spiana la strada agli azzurri

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il club azzurro punta forte sul talento spagnolo, reduce dalla vittoria olimpica di Parigi Ilaccelera per rinforzare la fascia sinistra. Il nome in cima alla lista di Giovanni Manna è quello di Miguel, gioiello classe 2001 del Girona che sta incantando la Liga. Il direttore sportivo azzurro ha messo gli occhi sul giovane terzino spagnolo già dalla scorsa estate, quando con la Nazionale olimpica conquistò l’oro a Parigi 2024. Le prestazioni del laterale mancino non sono passate inosservateosservatori del club partenopeo, che lo monitorano con grande attenzione. La situazione contrattuale Un nodo cruciale nella trattativa riguarda il. I blancos mantengono un’opzione di riacquisto da 9 milioni sul cartellino di, anche se secondo quanto riportato da Calciomercato.com difficilmente verrà esercitata.