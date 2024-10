**Governo: Meloni, 'orizzonte di legislatura, vorrei dialogo con sinistra ma è dura'** (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Chi viene scelto dal popolo per governare deve poterlo fare con un orizzonte di legislatura”. Così Giorgia Meloni nel nuovo libro di Bruno Vespa in uscita il 30 ottobre (Hitler e Mussolini. L'idillio fatale che sconvolse l'Europa). “vorrei il dialogo – dice il premier a Vespa – ma così la vedo dura. Poi, comunque, dovrebbe far sorridere che un partito che si definisce democratico dica che devi passaresui loro corpi per rafforzare la democrazia in Italia. Ormai non mi stupisco. Mi prendo serenamente gli attacchi della sinistra perché ho l'ardire di sostenere che gli italiani dovrebbero avere il diritto di eleggere direttamente il presidente del Consiglio togliendo questo potere alle dinamiche del palazzo” Liberoquotidiano.it - **Governo: Meloni, 'orizzonte di legislatura, vorrei dialogo con sinistra ma è dura'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Chi viene scelto dal popolo per governare deve poterlo fare con undi”. Così Giorgianel nuovo libro di Bruno Vespa in uscita il 30 ottobre (Hitler e Mussolini. L'idillio fatale che sconvolse l'Europa). “il– dice il premier a Vespa – ma così la vedo. Poi, comunque, dovrebbe far sorridere che un partito che si definisce democratico dica che devi passaresui loro corpi per rafforzare la democrazia in Italia. Ormai non mi stupisco. Mi prendo serenamente gli attacchi dellaperché ho l'ardire di sostenere che gli italiani dovrebbero avere il diritto di eleggere direttamente il presidente del Consiglio togliendo questo potere alle dinamiche del palazzo”

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il governo Meloni compie due anni, è settimo per durata: superato il Prodi bis - ROMA - "In un orizzonte di legislatura, il Governo continuerà a lavorare per consolidare i risultati raggiunti e per rispettare integralmente il patto ... (lopinionista.it)

Governo: 2 anni in 59 slide, per P.Chigi 'orizzonte di legislatura' (2) - Nelle slide, Palazzo Chigi si sofferma sulla presidenza italiana del G7 e su un''Italia che torna protagonista del mondo'. Spazio poi, naturalmente, al Piano Mattei per l'Africa, alle riforme -dalla g ... (informazione.it)

Dal taglio del cuneo alla natalità, il Governo Meloni in dieci punti - «In un orizzonte di legislatura», l’esecutivo «continuerà a lavorare per consolidare i risultati raggiunti e per rispettare integralmente il patto programmatico sottoscritto con i cittadini». Il bilan ... (msn.com)

L’Italia e la “cura Meloni”, «stiamo cambiando l’Italia» - Onorevole Lancellotta, il 22 ottobre del 2022 Giorgia Meloni prestò giuramento nelle mani del ... Abbiamo la fortuna e le capacità di poter considerare lungo il nostro orizzonte di legislatura. Per ... (primopianomolise.it)