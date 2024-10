Fiamme in un'abitazione a Terrazzo: il video dell'intervento dei pompieri (Di domenica 27 ottobre 2024) Nella notte appena trascorsa, tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti a Terrazzo in via Trami per un incendio in un'abitazione. Il rogo si è sviluppato, intorno alle ore 2.15, al piano terra di una casa di corte di circa 300 metri quadri disposta su due Veronasera.it - Fiamme in un'abitazione a Terrazzo: il video dell'intervento dei pompieri Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nella notte appena trascorsa, tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti ain via Trami per un incendio in un'. Il rogo si è sviluppato, intorno alle ore 2.15, al piano terra di una casa di corte di circa 300 metri quadri disposta su due

Scoppia un incendio in una casa a Terrazzo: vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte - Incendio a Terrazzo - 27 ottobre 2024 Per contenere l’incendio ... rivelatosi provvidenziale per domare le fiamme e preservare il resto dell’abitazione. Le operazioni di spegnimento e bonifica degli ... (veronasera.it)

