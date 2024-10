F1, Sergio Perez: “Non riesco a frenare con la Red Bull” (Di domenica 27 ottobre 2024) Il messicano Sergio Perez non è riuscito a superare la Q1 nelle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico, 20° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Il pilota della Red Bull ha dato seguito alla sua stagione di grandi difficoltà e il fatto che questo risultato sia maturato nel week end di casa ha un impatto ancora più importante nel percorso di Checo. “Ho avuto parecchie difficoltà in frenata. Ogni volta che cerco di fermare la macchina, metto troppa energia negli pneumatici e questo rende ingestibile la guida“, ha detto Perez. Un problema che non è una novità stando a quanto affermato dal pilota del team di Milton Keynes: “Sono tre gare che non riesco a fermare la macchina come vorrei. È una cosa che possiamo vedere nei dati, ma al momento non siamo in grado di risolverla“. Oasport.it - F1, Sergio Perez: “Non riesco a frenare con la Red Bull” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il messicanonon è riuscito a superare la Q1 nelle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico, 20° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Il pilota della Redha dato seguito alla sua stagione di grandi difficoltà e il fatto che questo risultato sia maturato nel week end di casa ha un impatto ancora più importante nel percorso di Checo. “Ho avuto parecchie difficoltà in frenata. Ogni volta che cerco di fermare la macchina, metto troppa energia negli pneumatici e questo rende ingestibile la guida“, ha detto. Un problema che non è una novità stando a quanto affermato dal pilota del team di Milton Keynes: “Sono tre gare che nona fermare la macchina come vorrei. È una cosa che possiamo vedere nei dati, ma al momento non siamo in grado di risolverla“.

